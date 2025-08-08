Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GERO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GERO.

Le prix de GeroWallet (GERO) est actuellement de 0.00195117 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GERO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de GeroWallet (GERO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de GeroWallet en USD était de $ +0.00010775.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GeroWallet en USD était de $ +0.0003727345.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GeroWallet en USD était de $ +0.0001190108.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GeroWallet en USD était de $ -0.000332195554642022.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00010775 +5.85% 30 jours $ +0.0003727345 +19.10% 60 jours $ +0.0001190108 +6.10% 90 jours $ -0.000332195554642022 -14.54%

Analyse de prix de GeroWallet (GERO)

Découvrez la dernière analyse de prix de GeroWallet : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00184342$ 0.00184342 $ 0.00184342 Haut 24 h $ 0.00195774$ 0.00195774 $ 0.00195774 Sommet historique $ 0.99426$ 0.99426 $ 0.99426 Variation du prix (1 h) -0.33% Changement de prix (1J) +5.85% Variation du prix (7 j) +2.00%

Informations de marché pour GeroWallet (GERO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :