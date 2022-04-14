Tokenomics de GHKAN (GKN)
Informations sur GHKAN (GKN)
GKHAN is the native token of the BELOBABA ecosystem, revolutionizing the relationship between banking and its users. As the first banking token to reward holders with actual profits and fees from the bank, GKHAN offers access to exclusive benefits, fee discounts, and loyalty rewards. Through the staking program, users can convert GKHAN to X-GKHAN and earn up to 10% monthly in USDT, directly tied to BELOBABA’s performance. A built-in deflationary burn mechanism further enhances scarcity and long-term value.
Tokenomics et analyse de prix de GHKAN (GKN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GHKAN (GKN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GHKAN (GKN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GHKAN (GKN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GKN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GKN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GKN, explorez le prix en direct du token GKN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.