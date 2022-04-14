Tokenomics de GICTrade (GICT)
Informations sur GICTrade (GICT)
GIC is developing a revolutionary blockchain-based trading ecosystem across forex, indices, commodities and cryptocurrency. Initially focused on forex futures and options, the GIC Trading Ecosystem will use the GIC utility coin (GICT) to facilitate underlying trades and track on the blockchain. GIC is also democratising access to the market-maker function allowing anyone to act as a broker; revolutionising the world of trading.
Key Features: -Blockchain powered trading - Immutable open ledger guaranteeing security and transparency of transactions -Low fees and charges - Eliminating layers and focus on P2P interactions allow for a no swap, no commission, low spread experience -Market-maker access - GIC is offering the game-changing ability for anyone, trader or broker, to act as market-maker with no setup or ongoing costs -Seamless crypto-to-fiat exchange - Fully-fledged cryptocurrency exchange to be run alongside the core trading platforms.
Tokenomics et analyse de prix de GICTrade (GICT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GICTrade (GICT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GICTrade (GICT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GICTrade (GICT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GICT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GICT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GICT, explorez le prix en direct du token GICT !
Prévision du prix de GICT
Vous voulez savoir dans quelle direction GICT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GICT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.