Informations sur le prix de Gitopia (LORE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00165744 $ 0.00165744 $ 0.00165744 Bas 24 h $ 0.00173662 $ 0.00173662 $ 0.00173662 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00165744$ 0.00165744 $ 0.00165744 Haut 24 h $ 0.00173662$ 0.00173662 $ 0.00173662 Sommet historique $ 0.070707$ 0.070707 $ 0.070707 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.11% Changement de prix (1J) -2.45% Variation du prix (7 j) +10.37% Variation du prix (7 j) +10.37%

Le prix en temps réel de Gitopia (LORE) est de $0.00168483. Au cours des dernières 24 heures, LORE a évolué entre un minimum de $ 0.00165744 et un maximum de $ 0.00173662, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LORE est $ 0.070707, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LORE a évolué de -0.11% au cours de la dernière heure, -2.45% sur 24 heures et de +10.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gitopia (LORE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 842.41K$ 842.41K $ 842.41K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gitopia est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LORE est de 0.00, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 842.41K.