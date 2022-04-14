Découvrez les informations clés sur Glide Finance (GLIDE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Glide Finance (GLIDE)

Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it.

We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.

Site officiel : https://glidefinance.io/swap