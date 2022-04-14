Découvrez les informations clés sur Glint Coin (GLINT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Glint Coin (GLINT)

Glint Coin (GLINT) is a utility token from TON Diamonds, a curated NFT Marketplace for digital artists on TON Blockchain.

Glint Coin (GLINT) enhances the TON Diamonds user experience in the following ways: — Purchasing NFT on TON Diamonds marketplace with Glint Coin. — Covering NFT trading fees on the TON Diamonds marketplace. — Granting DAO voting rights to decide on the listing of new or other NFT collections and artists on the marketplace.

Site officiel : https://ton.diamonds/glint-coin Livre blanc : https://nft.ton.diamonds/glint-coin-litepaper.pdf