Le prix de Global Virtual Coin (GVC) est actuellement de 0.00567089 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GVC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Global Virtual Coin (GVC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Global Virtual Coin en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Global Virtual Coin en USD était de $ +0.0010906085.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Global Virtual Coin en USD était de $ +0.0016273656.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Global Virtual Coin en USD était de $ +0.000539653608789319.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.92% 30 jours $ +0.0010906085 +19.23% 60 jours $ +0.0016273656 +28.70% 90 jours $ +0.000539653608789319 +10.52%

Analyse de prix de Global Virtual Coin (GVC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Global Virtual Coin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00561898$ 0.00561898 $ 0.00561898 Haut 24 h $ 0.00567801$ 0.00567801 $ 0.00567801 Sommet historique $ 0.04762145$ 0.04762145 $ 0.04762145 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.92% Variation du prix (7 j) +5.07%

Informations de marché pour Global Virtual Coin (GVC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :