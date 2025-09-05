Qu'est-ce que Globees (BEE)

Globees is an eco-friendly vacation rental platform that allows investors, owners and travelers to optimize their individual experiences, utilizing the transparent and accountability benefits of blockchain tech. Globees has already been backed by BPI France and Bourse French Tech for our innovative solution to what is currently on offer in the world of Web2. The Globees hybrid business model, with a mix of Web2 and Web3 infrastructure creates a new and refined answer to the rental vacation industry, where NFTs are the bridge between IRL (Web2) and blockchain (Web3). The Gloobes team comprises highly skilled individuals with innovative mindsets, committed to making this ambitious project a success. The team has carefully selected partners to ensure a service that meets users’ high expectations.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Globees (BEE) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Globees (USD)

Combien vaudra Globees (BEE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Globees (BEE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Globees.

Consultez la prévision de prix de Globees maintenant !

BEE en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Globees (BEE)

Comprendre la tokenomics de Globees (BEE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BEE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Globees (BEE) Combien vaut Globees (BEE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BEE en USD est de 0.00004426 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BEE à USD ? $ 0.00004426 . Consultez le Le prix actuel de BEE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Globees ? La capitalisation boursière de BEE est de $ 4.26K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BEE ? L'offre en circulation de BEE est de 95.61M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BEE ? BEE a atteint un prix ATH de 0.179539 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BEE ? BEE a vu un prix ATL de 0.00004386 USD . Quel est le volume de trading de BEE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BEE est de -- USD . Est-ce que BEE va augmenter cette année ? BEE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BEE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Globees (BEE)