Informations sur le prix de GM Machine (GM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) +2.98% Variation du prix (7 j) -37.90% Variation du prix (7 j) -37.90%

Le prix en temps réel de GM Machine (GM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GM est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GM a évolué de +0.60% au cours de la dernière heure, +2.98% sur 24 heures et de -37.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GM Machine (GM)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 68,878,927,919,502.0 68,878,927,919,502.0 68,878,927,919,502.0

La capitalisation boursière actuelle de GM Machine est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GM est de 0.00, avec une offre totale de 68878927919502.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.01K.