Qu'est-ce que gob (GOB)

Goblintown is an NFT (Non-Fungible Token) project launched on May 19, 2022, on the Ethereum blockchain, created by the Truth Labs team, featuring 10,000 unique goblin-themed NFTs. The project quickly gained popularity in the crypto community due to its bizarre art style, unconventional marketing approach, and satirical take on the NFT market. Goblintown adopts the slogan "no roadmap, no Discord, no utility, CC0 (no copyright reserved)," challenging the traditional NFT model that relies on clear roadmaps and community building. The project attracts attention through its humorous and absurd goblin culture, emphasizing creative freedom and community spontaneity. On July 9, 2025, Goblintown launched a meme coin, $gob, on the Solana blockchain, issued by Truth Arts' subsidiary, Exploding Goblin LLC. The token is tied to NFT ownership, with holders of related NFTs (such as Goblintown, The 187, etc.) eligible for allocations, subject to a 2-year lockup period.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de gob (GOB) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de gob (USD)

Combien vaudra gob (GOB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs gob (GOB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour gob.

Consultez la prévision de prix de gob maintenant !

GOB en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de gob (GOB)

Comprendre la tokenomics de gob (GOB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur gob (GOB) Combien vaut gob (GOB) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOB en USD est de 0.00020263 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOB à USD ? $ 0.00020263 . Consultez le Le prix actuel de GOB en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de gob ? La capitalisation boursière de GOB est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOB ? L'offre en circulation de GOB est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOB ? GOB a atteint un prix ATH de 0.00177448 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOB ? GOB a vu un prix ATL de 0.00019964 USD . Quel est le volume de trading de GOB ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOB est de -- USD . Est-ce que GOB va augmenter cette année ? GOB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOB pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur gob (GOB)