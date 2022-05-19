Tokenomics de gob (GOB)
Informations sur gob (GOB)
Goblintown is an NFT (Non-Fungible Token) project launched on May 19, 2022, on the Ethereum blockchain, created by the Truth Labs team, featuring 10,000 unique goblin-themed NFTs. The project quickly gained popularity in the crypto community due to its bizarre art style, unconventional marketing approach, and satirical take on the NFT market. Goblintown adopts the slogan "no roadmap, no Discord, no utility, CC0 (no copyright reserved)," challenging the traditional NFT model that relies on clear roadmaps and community building. The project attracts attention through its humorous and absurd goblin culture, emphasizing creative freedom and community spontaneity. On July 9, 2025, Goblintown launched a meme coin, $gob, on the Solana blockchain, issued by Truth Arts' subsidiary, Exploding Goblin LLC. The token is tied to NFT ownership, with holders of related NFTs (such as Goblintown, The 187, etc.) eligible for allocations, subject to a 2-year lockup period.
Tokenomics et analyse de prix de gob (GOB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de gob (GOB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.