Tokenomics de GoCrypto (GOC)

Découvrez les informations clés sur GoCrypto (GOC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur GoCrypto (GOC)

The GoCrypto (GoC) token is used for payments on the GoCrypto platform and in the scope of our loyalty program. Users of our Elly wallet can use GoC for shopping at local and online stores; in selected countries, they also receive a tokenback reward for every purchase. We continue to broaden GoC’s utility by integrating it into B2B processes, merchant settlements and other loyalty programs.

GoC is a token issued on the Bitcoin Cash (SLP) blockchain and Binance Smart Chain platform. It is integrated into all our applications and services, which makes GoC a true e-commerce token with wide usability.

Site officiel :
https://gocrypto.com/
Livre blanc :
https://www.eligma.io/pdf/ELIGMA_white%20paper_%20v1.0.pdf

Tokenomics et analyse de prix de GoCrypto (GOC)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GoCrypto (GOC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 327.90M
$ 327.90M
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 501.35K
$ 501.35K
Sommet historique :
$ 0.227067
$ 0.227067
Bas historique :
$ 0
$ 0
Prix actuel :
$ 0.00152896
$ 0.00152896

Tokenomics de GoCrypto (GOC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de GoCrypto (GOC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens GOC qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens GOC pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GOC, explorez le prix en direct du token GOC !

Prévision du prix de GOC

Vous voulez savoir dans quelle direction GOC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GOC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.