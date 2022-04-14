Tokenomics de God Of Ethereum (GOE)
Informations sur God Of Ethereum (GOE)
The "God of Ethereum" is a term used colloquially within the cryptocurrency community to refer to a meme coin or token that humorously pays homage to Ethereum's co-founder, Vitalik Buterin. These meme coins often emerge as a form of satire or playful tribute to Buterin's prominent role in the Ethereum ecosystem. While there isn't a specific token named "God of Ethereum," various meme coins have surfaced over time with similar themes, typically featuring Buterin's likeness or name in their branding. These tokens often gain popularity within online crypto communities for their entertainment value and sometimes even generate speculative interest among traders. It's important to note that meme coins like these are usually created as lighthearted projects and may not have any substantial utility or long-term viability beyond their novelty appeal. Investors should exercise caution and conduct thorough research before considering any investment in such tokens, as they often carry high levels of risk.
Tokenomics et analyse de prix de God Of Ethereum (GOE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de God Of Ethereum (GOE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de God Of Ethereum (GOE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de God Of Ethereum (GOE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GOE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GOE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GOE, explorez le prix en direct du token GOE !
Prévision du prix de GOE
Vous voulez savoir dans quelle direction GOE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GOE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.