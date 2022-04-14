Découvrez les informations clés sur GOLD8 (GOLD8), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur GOLD8 (GOLD8)

GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell.

GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.

Site officiel : https://ggoose.farm/