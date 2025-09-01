Qu'est-ce que GonnaMakeIt (GMI)

GonnaMakeIt (GMI) is an NFT marketplace and DeFi platform that focuses on secure trading and durable liquidity. The marketplace supports on-chain royalty protection and refundable minting options to reduce common risks for creators and collectors. Its core DeFi feature is LP-Bond NFTs, which represent liquidity positions locked for multi-year terms while remaining tradable as NFTs. This design aims to improve liquidity quality for partner projects without removing flexibility for participants. GMI complements these features with a multi-program airdrop and tiered referrals to encourage usage. The GMI token is an ERC-20 on Ethereum and is used across marketplace incentives and protocol governance.

