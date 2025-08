Découvrez les informations clés sur Gorillas In The Mist (MISTAPE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Gorillas In The Mist (MISTAPE)

Informations sur Gorillas In The Mist (MISTAPE)

Welcome to the jungle, degen.

Hidden deep in the mist, a laser-eyed gorilla just escaped the charts — and he's not here to chill. $MISTAPE blends meme chaos, jungle mystery, and pure Solana speed.

Fast. Feral. Fun. 🍌 Bananas in hand, diamond hands engaged. 🔥 Buy the dip before the gorillas do. 🌴 1B total supply. 100% jungle-coded.

Born in the fog. Built for the pump. mistapecointg Welcome to the jungle, degen.

Hidden deep in the mist, a laser-eyed gorilla just escaped the charts — and he's not here to chill. $MISTAPE blends meme chaos, jungle mystery, and pure Solana speed.

Site officiel : https://pump.fun/coin/5syjSHrUixiYhJUE4rQYENpXywn38QqmiHcQ46Ghpump