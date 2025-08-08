Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GALGO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GALGO.

Le prix de Governance Algo (GALGO) est actuellement de 0.264072 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GALGO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Governance Algo (GALGO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Governance Algo en USD était de $ +0.02055539.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Governance Algo en USD était de $ +0.1200580109.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Governance Algo en USD était de $ +0.1041527167.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Governance Algo en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.02055539 +8.44% 30 jours $ +0.1200580109 +45.46% 60 jours $ +0.1041527167 +39.44% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Governance Algo (GALGO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Governance Algo : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.243515$ 0.243515 $ 0.243515 Haut 24 h $ 0.266573$ 0.266573 $ 0.266573 Sommet historique $ 0.607783$ 0.607783 $ 0.607783 Variation du prix (1 h) -0.46% Changement de prix (1J) +8.44% Variation du prix (7 j) +9.72%

Informations de marché pour Governance Algo (GALGO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :