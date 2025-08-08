Prix de Grade (GRD)
Le prix de Grade (GRD) est actuellement de 272.54 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GRD en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GRD en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GRD.
Aujourd'hui, la variation du prix de Grade en USD était de $ +2.53.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Grade en USD était de $ -55.7493651920.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Grade en USD était de $ +16,028.7844232680.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Grade en USD était de $ +265.7492197499057145.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +2.53
|+0.94%
|30 jours
|$ -55.7493651920
|-20.45%
|60 jours
|$ +16,028.7844232680
|+5,881.26%
|90 jours
|$ +265.7492197499057145
|+3,913.38%
Découvrez la dernière analyse de prix de Grade : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.00%
+0.94%
-12.51%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Grade is a utility token at the forefront of cybersecurity and blockchain innovation. Empowering a community of bug bounty enthusiasts, coders, and security advocates, Grade is on a mission to make Web3 a safer place for all. Grade stands out in the blockchain and cybersecurity landscape due to its unique combination of features and values. Here are some aspects that make Grade unique: Community-Driven Approach: Grade is built on a strong community of like-minded individuals, including hackers, coders, users, and enthusiasts. This collective effort fosters a collaborative and inclusive environment, where the community actively contributes to enhancing blockchain security. Focus on Web3 Security: Grade is specifically dedicated to making Web3 a safer place. With a targeted focus on blockchain security and protection against phishing and other security issues, Gradecoin addresses critical concerns in the decentralized ecosystem. Bug Bounty Program: Grade's bug bounty program plays a significant role in its distinctiveness. By incentivizing participants who discover vulnerabilities, the platform encourages experts to actively contribute to the identification and resolution of potential threats. Utility Token for Cybersecurity: As a utility token, Grade serves a practical purpose within the cybersecurity domain. It enables users to participate in the bug bounty program, access services, and fuel the ecosystem, making it a valuable and practical asset. Passionate Founders and Team: The driving force behind Grade is its passionate and dedicated founders and team members. Their commitment to the mission of creating a secure Web3 and protecting users from security risks sets Grade apart. Empowering Decentralized Security: Grade empowers the community to actively participate in decentralized security measures. It enables individuals to contribute to the project's success, reinforcing the core principles of decentralization. Innovation and Continuous Improvement: Grade embraces innovation and continuous improvement to stay ahead of emerging threats and challenges in the cybersecurity space. This commitment to progress makes Gradecoin dynamic and adaptive.
