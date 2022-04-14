Tokenomics de Grade (GRD)
Informations sur Grade (GRD)
Grade is a utility token at the forefront of cybersecurity and blockchain innovation. Empowering a community of bug bounty enthusiasts, coders, and security advocates, Grade is on a mission to make Web3 a safer place for all. Grade stands out in the blockchain and cybersecurity landscape due to its unique combination of features and values. Here are some aspects that make Grade unique:
Community-Driven Approach: Grade is built on a strong community of like-minded individuals, including hackers, coders, users, and enthusiasts. This collective effort fosters a collaborative and inclusive environment, where the community actively contributes to enhancing blockchain security.
Focus on Web3 Security: Grade is specifically dedicated to making Web3 a safer place. With a targeted focus on blockchain security and protection against phishing and other security issues, Gradecoin addresses critical concerns in the decentralized ecosystem.
Bug Bounty Program: Grade's bug bounty program plays a significant role in its distinctiveness. By incentivizing participants who discover vulnerabilities, the platform encourages experts to actively contribute to the identification and resolution of potential threats.
Utility Token for Cybersecurity: As a utility token, Grade serves a practical purpose within the cybersecurity domain. It enables users to participate in the bug bounty program, access services, and fuel the ecosystem, making it a valuable and practical asset.
Passionate Founders and Team: The driving force behind Grade is its passionate and dedicated founders and team members. Their commitment to the mission of creating a secure Web3 and protecting users from security risks sets Grade apart.
Empowering Decentralized Security: Grade empowers the community to actively participate in decentralized security measures. It enables individuals to contribute to the project's success, reinforcing the core principles of decentralization.
Innovation and Continuous Improvement: Grade embraces innovation and continuous improvement to stay ahead of emerging threats and challenges in the cybersecurity space. This commitment to progress makes Gradecoin dynamic and adaptive.
Tokenomics et analyse de prix de Grade (GRD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Grade (GRD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Grade (GRD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Grade (GRD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GRD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GRD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GRD, explorez le prix en direct du token GRD !
Prévision du prix de GRD
Vous voulez savoir dans quelle direction GRD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GRD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.