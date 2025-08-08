Prix de Gram Gold (GRAMG)
Le prix de Gram Gold (GRAMG) est actuellement de 107.83 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GRAMG en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GRAMG en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GRAMG.
Aujourd'hui, la variation du prix de Gram Gold en USD était de $ -0.1590842821369.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Gram Gold en USD était de $ +1.3127439860.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Gram Gold en USD était de $ -0.2756458290.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Gram Gold en USD était de $ +1.55579696861548.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.1590842821369
|-0.14%
|30 jours
|$ +1.3127439860
|+1.22%
|60 jours
|$ -0.2756458290
|-0.25%
|90 jours
|$ +1.55579696861548
|+1.46%
Découvrez la dernière analyse de prix de Gram Gold : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.06%
-0.14%
+0.66%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Launched in November 2022, Gram Gold Token (GRAMG) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of gold. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by gold on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of gold. For every GRAMG created, an equivalent amount of gold is held as collateral in the respective blockchain wallet. GRAMG provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of any geographical boundaries. Unlike gold transaction limits in the market, there is no minimum transaction limit for GRAMG transactions. GRAMG transactions are executed instantly and any amount of GRAMG tokens can be converted to fiat currencies, ensuring quick and efficient transactions. GRAMG is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process. As demand for GRAMG tokens increases, Token Teknoloji Anonim Şirketi shall add the corresponding amount of gold, indexed to the price of gold, to its reserves for every 1 GRAMG token at the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between gram gold and GRAMG is preserved while maintaining market supply and demand equilibrium. And a coin burn function is integrated within the blockchain's smart contract to remove a predetermined quantity of GRAMG tokens from circulation when necessary, ensuring a balance between GRAMG and gram gold. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMG is always in equilibrium with that of the physical gram of gold.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Gram Gold (GRAMG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GRAMG !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 GRAMG à VND
₫2,837,546.45
|1 GRAMG à AUD
A$164.9799
|1 GRAMG à GBP
￡79.7942
|1 GRAMG à EUR
€91.6555
|1 GRAMG à USD
$107.83
|1 GRAMG à MYR
RM457.1992
|1 GRAMG à TRY
₺4,386.5244
|1 GRAMG à JPY
¥15,851.01
|1 GRAMG à ARS
ARS$143,009.5375
|1 GRAMG à RUB
₽8,574.6416
|1 GRAMG à INR
₹9,457.7693
|1 GRAMG à IDR
Rp1,767,704.6352
|1 GRAMG à KRW
₩149,972.1206
|1 GRAMG à PHP
₱6,141.9968
|1 GRAMG à EGP
￡E.5,234.0682
|1 GRAMG à BRL
R$585.5169
|1 GRAMG à CAD
C$147.7271
|1 GRAMG à BDT
৳13,117.5195
|1 GRAMG à NGN
₦165,129.7837
|1 GRAMG à UAH
₴4,473.8667
|1 GRAMG à VES
Bs13,802.24
|1 GRAMG à CLP
$104,487.27
|1 GRAMG à PKR
Rs30,580.588
|1 GRAMG à KZT
₸58,160.2671
|1 GRAMG à THB
฿3,488.3005
|1 GRAMG à TWD
NT$3,221.9604
|1 GRAMG à AED
د.إ395.7361
|1 GRAMG à CHF
Fr86.264
|1 GRAMG à HKD
HK$845.3872
|1 GRAMG à MAD
.د.م975.8615
|1 GRAMG à MXN
$2,007.7946
|1 GRAMG à PLN
zł393.5795
|1 GRAMG à RON
лв470.1388
|1 GRAMG à SEK
kr1,035.168
|1 GRAMG à BGN
лв181.1544
|1 GRAMG à HUF
Ft36,701.0188
|1 GRAMG à CZK
Kč2,263.3517
|1 GRAMG à KWD
د.ك32.88815
|1 GRAMG à ILS
₪369.8569