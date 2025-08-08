Qu'est-ce que Gram Gold (GRAMG)

Launched in November 2022, Gram Gold Token (GRAMG) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of gold. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by gold on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of gold. For every GRAMG created, an equivalent amount of gold is held as collateral in the respective blockchain wallet. GRAMG provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of any geographical boundaries. Unlike gold transaction limits in the market, there is no minimum transaction limit for GRAMG transactions. GRAMG transactions are executed instantly and any amount of GRAMG tokens can be converted to fiat currencies, ensuring quick and efficient transactions. GRAMG is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process. As demand for GRAMG tokens increases, Token Teknoloji Anonim Şirketi shall add the corresponding amount of gold, indexed to the price of gold, to its reserves for every 1 GRAMG token at the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between gram gold and GRAMG is preserved while maintaining market supply and demand equilibrium. And a coin burn function is integrated within the blockchain's smart contract to remove a predetermined quantity of GRAMG tokens from circulation when necessary, ensuring a balance between GRAMG and gram gold. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMG is always in equilibrium with that of the physical gram of gold.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Gram Gold (GRAMG) Site officiel

Tokenomics de Gram Gold (GRAMG)

Comprendre la tokenomics de Gram Gold (GRAMG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GRAMG !