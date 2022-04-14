Tokenomics de Gram Gold (GRAMG)
Informations sur Gram Gold (GRAMG)
Launched in November 2022, Gram Gold Token (GRAMG) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of gold. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by gold on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of gold. For every GRAMG created, an equivalent amount of gold is held as collateral in the respective blockchain wallet.
GRAMG provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of any geographical boundaries. Unlike gold transaction limits in the market, there is no minimum transaction limit for GRAMG transactions.
GRAMG transactions are executed instantly and any amount of GRAMG tokens can be converted to fiat currencies, ensuring quick and efficient transactions.
GRAMG is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process.
As demand for GRAMG tokens increases, Token Teknoloji Anonim Şirketi shall add the corresponding amount of gold, indexed to the price of gold, to its reserves for every 1 GRAMG token at the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between gram gold and GRAMG is preserved while maintaining market supply and demand equilibrium. And a coin burn function is integrated within the blockchain's smart contract to remove a predetermined quantity of GRAMG tokens from circulation when necessary, ensuring a balance between GRAMG and gram gold. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMG is always in equilibrium with that of the physical gram of gold.
Tokenomics et analyse de prix de Gram Gold (GRAMG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gram Gold (GRAMG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gram Gold (GRAMG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gram Gold (GRAMG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GRAMG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GRAMG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GRAMG, explorez le prix en direct du token GRAMG !
Prévision du prix de GRAMG
Vous voulez savoir dans quelle direction GRAMG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GRAMG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
