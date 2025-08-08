Qu'est-ce que Graphite Network (@G)

Graphite Network is a Layer-1, PoA (Proof-of-Authority) blockchain that combines a reputation-based framework with a unique income generation model for entry-point node operators. With entry-point node income, network participants can earn rewards while enhancing network decentralization and contributing to its secure, scalable and reliable infrastructure. At its heart, Graphite Network’s reputation system promotes trust and accountability across the ecosystem. With integrated KYC verification and scoring mechanisms, it balances privacy and transparency to establish a "one user - one account" model, creating a secure and reliable environment designed for mass adoption. Built with developers in mind, Graphite offers an EVM-compatible, developer-friendly ecosystem for building decentralized applications (dApps) and smart contracts. Its high throughput, low-latency transactions, and robust infrastructure make it ideal for real-world applications in industries like finance, supply chain and identity management.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Graphite Network (@G) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Graphite Network (@G)

Comprendre la tokenomics de Graphite Network (@G) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token @G !