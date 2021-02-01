Tokenomics de Greelance ($GRL)
Informations sur Greelance ($GRL)
What is the project about?
Greelance is an innovative freelance platform powered by AI and blockchain technology. It offers low-fee transactions, profit-sharing through its native token, and fosters a vibrant community. With a focus on fair compensation, active user engagement, and cutting-edge solutions, Greelance aims to revolutionize the freelance industry.
What makes your project unique?
Greelance stands out by seamlessly combining AI, blockchain, and community collaboration. Its low fees, profit-sharing through the native token, and transparent governance offer freelancers a fair and lucrative ecosystem. With an emphasis on innovation, empowerment, and meaningful connections, Greelance redefines freelancing for the modern era.
History of your project.
Commencing development in 2022, Greelance embarked on its mission to reshape freelancing. Infused with AI and blockchain, the platform's ongoing journey signifies a transformative force in the making. Anticipated to launch soon, Greelance is set to introduce a groundbreaking approach to freelancing, underpinned by advanced technological capabilities. What’s next for your project?
What can your token be used for? The Greelance token ($GRL) serves as the lifeblood of the ecosystem, facilitating seamless transactions, low-fee interactions, and rewarding active participants. Token holders gain access to the platform's features, profit-sharing opportunities, and engagement in the decentralized governance model, enhancing their freelancing experience within the Greelance community.
Tokenomics et analyse de prix de Greelance ($GRL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Greelance ($GRL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Greelance ($GRL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Greelance ($GRL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $GRL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $GRL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $GRL, explorez le prix en direct du token $GRL !
Prévision du prix de $GRL
Vous voulez savoir dans quelle direction $GRL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $GRL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.