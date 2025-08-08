Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GBTC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GBTC.

Le prix de Green Bitcoin (GBTC) est actuellement de 0.03320402 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GBTC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Green Bitcoin (GBTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Green Bitcoin en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Green Bitcoin en USD était de $ -0.0080534059.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Green Bitcoin en USD était de $ -0.0174171288.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Green Bitcoin en USD était de $ -0.05853232750848603.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.16% 30 jours $ -0.0080534059 -24.25% 60 jours $ -0.0174171288 -52.45% 90 jours $ -0.05853232750848603 -63.80%

Analyse de prix de Green Bitcoin (GBTC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Green Bitcoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03315857$ 0.03315857 $ 0.03315857 Haut 24 h $ 0.03475538$ 0.03475538 $ 0.03475538 Sommet historique $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Variation du prix (1 h) -0.17% Changement de prix (1J) -0.16% Variation du prix (7 j) +2.18%

Informations de marché pour Green Bitcoin (GBTC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :