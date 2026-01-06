CEXDEX+
Le prix de Green Cult of Investors en direct est actuellement de 0.00001029 USD. La capitalisation boursière de GCI est de 9,417.49 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de GCI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Green Cult of Investors en direct est actuellement de 0.00001029 USD. La capitalisation boursière de GCI est de 9,417.49 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de GCI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur GCI

Informations sur le prix de GCI

Qu'est-ce que GCI

Site officiel de GCI

Tokenomics de GCI

Prévisions de prix de GCI

Prix de Green Cult of Investors (GCI)

Prix en temps réel : 1 GCI à USD

+2.30%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de Green Cult of Investors (GCI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:03:34 (UTC+8)

Prix de Green Cult of Investors aujourd'hui

Le prix de Green Cult of Investors (GCI) en direct est actuellement de $ 0.00001029, avec une variation de 2.36 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GCI en USD est de $ 0.00001029 par GCI.

Green Cult of Investors se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,417.49 et une offre en circulation de 915.50M GCI. Au cours des dernières 24 heures, GCI a été échangé entre $ 0.00000999 (plus bas) et $ 0.00001032 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00020007, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000962.

En termes de performance à court terme, GCI a varié de +0.08% au cours de la dernière heure et de +3.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Green Cult of Investors (GCI)

$ 9.42K
--
$ 10.29K
915.50M
999,989,236.714144
La capitalisation boursière actuelle de Green Cult of Investors est de $ 9.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GCI est de 915.50M, avec une offre totale de 999989236.714144. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.29K.

Historique du prix de Green Cult of Investors en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00000999
Bas 24 h
$ 0.00001032
Haut 24 h

$ 0.00000999
$ 0.00001032
$ 0.00020007
$ 0.00000962
+0.08%

+2.36%

+3.68%

+3.68%

Historique du prix de Green Cult of Investors (GCI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Green Cult of Investors en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Green Cult of Investors en USD était de $ -0.0000035013.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Green Cult of Investors en USD était de $ -0.0000086422.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Green Cult of Investors en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.36%
30 jours$ -0.0000035013-34.02%
60 jours$ -0.0000086422-83.98%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Green Cult of Investors

Prévision du prix de Green Cult of Investors (GCI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de GCI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Green Cult of Investors (GCI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Green Cult of Investors pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Green Cult of Investors pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de GCI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Green Cult of Investors.

Ressource de Green Cult of Investors (GCI)

Site officiel

À propos de Green Cult of Investors

Quel est le prix actuel du marché de Green Cult of Investors ?

Green Cult of Investors est évalué à $0.00001029, avec une variation de 2.36 % au cours des dernières 24 heures. Cela reflète l'état le plus récent de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.

Combien d'holders uniques compte GCI ?

Il y a -- holders sur la blockchain, ce qui indique la distribution et l'adoption communautaire de GCI. Une augmentation du nombre de holders est souvent considérée comme un signal d'un renforcement de la participation au réseau ou d'un intérêt accru à long terme.

À quel point Green Cult of Investors est-il actif sur sa blockchain native ?

En tant que token sur --, l'activité est influencée par les interactions avec les portefeuilles, les frais de réseau, le comportement de staking et l'utilisation des contrats intelligents. Une activité élevée peut être corrélée à un volume de transactions plus important ou à l'émergence de nouveaux développements dans l'écosystème.

Quelle est l'offre en circulation totale de GCI ?

L'offre en circulation s'élève à 915504559.714144, ce qui influence directement la rareté et la valorisation du token. Les variations de l'offre peuvent résulter d'émissions, de brûlures ou de calendriers de déverrouillage.

Quel est le volume sur 24 heures pour Green Cult of Investors ?

Green Cult of Investors a généré un volume de trading de $-- au cours de la journée passée, ce qui montre à quel point cet actif est activement négocié et quelle est sa profondeur de liquidité.

Comment GCI se comporte-t-il par rapport aux concurrents de la catégorie Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ?

Par rapport aux autres actifs du segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, la dynamique de GCI est influencée par le sentiment du marché, l'adoption par les investisseurs et les métriques on-chain liées à --.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Green Cult of Investors

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:03:34 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Green Cult of Investors (GCI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur Green Cult of Investors

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.