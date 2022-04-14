Tokenomics de GreenEnvironmentalCoins (GEC)
Informations sur GreenEnvironmentalCoins (GEC)
What is the project about?
GEC environmental is coin original mechanism 1⃣Total amount: 550 million Mining pool: 505 million Circulation: 45 million Opening: 0.001U online, tax 2% Automatically zero tax after 180 days if permission is lost
What makes your project unique?
Mining: Mining is halved every 90 days: The first phase is 200,000/day, 2 taxes on sales and purchases The second phase is 100,000/day, 2 taxes on sales and purchases The third phase is 50,000/day, 0 tax on sales and purchases The fourth phase is 25,000/day, 0 tax on sales and purchases The fifth period of 12,500 to the Nth period are all 12,500/day (no longer halved) After adding the Lp pool, you can participate in mining and can mine for a total of 105 years.
Add pool: PancakeSwap[Pancake]V2 Pool Before USDT--After GEC
Adding to the Lp pool is tax-free, and you can participate in the next round of mining dividends after 12 hours Contract The contract does not leave a whitelist function and automatically runs the mining mechanism.
History of your project.
Slippage: There is a 2% slippage in buying and selling, and everything is automatically destroyed. The slippage in the first and second periods remains unchanged at 2%. Starting from the third period (day 180), the slippage is automatically reduced to 0.
Tokenomics et analyse de prix de GreenEnvironmentalCoins (GEC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GreenEnvironmentalCoins (GEC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GreenEnvironmentalCoins (GEC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GreenEnvironmentalCoins (GEC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GEC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GEC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GEC, explorez le prix en direct du token GEC !
Prévision du prix de GEC
Vous voulez savoir dans quelle direction GEC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GEC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.