Le prix en temps réel de GreenRadar AI (GRADARAI) est de $0.00002667. Au cours des dernières 24 heures, GRADARAI a évolué entre un minimum de $ 0.00002529 et un maximum de $ 0.00602809, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRADARAI est $ 0.00872206, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002529.

En termes de performance à court terme, GRADARAI a évolué de -3.30% au cours de la dernière heure, -99.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GreenRadar AI (GRADARAI)

$ 26.71K
$ 26.71K$ 26.71K

--
----

$ 26.71K
$ 26.71K$ 26.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GreenRadar AI est de $ 26.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRADARAI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.71K.

Historique du prix de GreenRadar AI (GRADARAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de GreenRadar AI en USD était de $ -0.005191940672731968.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GreenRadar AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GreenRadar AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GreenRadar AI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.005191940672731968-99.48%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que GreenRadar AI (GRADARAI)

GreenRadarAI is an advanced AI-powered analytics platform built on the Ethereum network that empowers traders to track, analyze, and interpret the movements of smart money with precision. By merging the transparency of blockchain data with the intelligence of cutting-edge AI models, GreenRadarAI transforms raw on-chain activity into actionable insights that traders can actually use. The platform goes beyond simply displaying transactions—it highlights patterns, detects market shifts, and provides predictive signals designed to help users make faster and more informed decisions. Whether you are a retail trader seeking to follow institutional trends or a professional investor looking to optimize your strategies, GreenRadarAI enhances decision-making, reduces risks, and identifies opportunities before they become obvious to the wider market. This combination of AI, blockchain, and trader-focused tools positions GreenRadarAI as a unique solution that bridges the gap between raw blockchain transparency and actionable trading intelligence.

Prévision de prix de GreenRadar AI (USD)

Combien vaudra GreenRadar AI (GRADARAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs GreenRadar AI (GRADARAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour GreenRadar AI.

Consultez la prévision de prix de GreenRadar AI maintenant !

GRADARAI en devises locales

Tokenomics de GreenRadar AI (GRADARAI)

Comprendre la tokenomics de GreenRadar AI (GRADARAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GRADARAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GreenRadar AI (GRADARAI)

Combien vaut GreenRadar AI (GRADARAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GRADARAI en USD est de 0.00002667 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GRADARAI à USD ?
Le prix actuel de GRADARAI en USD est $ 0.00002667. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de GreenRadar AI ?
La capitalisation boursière de GRADARAI est de $ 26.71K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GRADARAI ?
L'offre en circulation de GRADARAI est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GRADARAI ?
GRADARAI a atteint un prix ATH de 0.00872206 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GRADARAI ?
GRADARAI a vu un prix ATL de 0.00002529 USD.
Quel est le volume de trading de GRADARAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GRADARAI est de -- USD.
Est-ce que GRADARAI va augmenter cette année ?
GRADARAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GRADARAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:15:20 (UTC+8)

