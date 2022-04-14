Tokenomics de GreenRadar AI (GRADARAI)
Informations sur GreenRadar AI (GRADARAI)
GreenRadarAI is an advanced AI-powered analytics platform built on the Ethereum network that empowers traders to track, analyze, and interpret the movements of smart money with precision. By merging the transparency of blockchain data with the intelligence of cutting-edge AI models, GreenRadarAI transforms raw on-chain activity into actionable insights that traders can actually use. The platform goes beyond simply displaying transactions—it highlights patterns, detects market shifts, and provides predictive signals designed to help users make faster and more informed decisions. Whether you are a retail trader seeking to follow institutional trends or a professional investor looking to optimize your strategies, GreenRadarAI enhances decision-making, reduces risks, and identifies opportunities before they become obvious to the wider market. This combination of AI, blockchain, and trader-focused tools positions GreenRadarAI as a unique solution that bridges the gap between raw blockchain transparency and actionable trading intelligence.
Tokenomics et analyse de prix de GreenRadar AI (GRADARAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GreenRadar AI (GRADARAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GreenRadar AI (GRADARAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GreenRadar AI (GRADARAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GRADARAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GRADARAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.