Tokenomics de GREENSOLO (GREENSOLO)
Informations sur GREENSOLO (GREENSOLO)
GREENSOLO CHART GOES GREEN. VIBE GOES UP. WE RIDE SOLO. What is GREENSOLO? It’s a philosophy in two parts.
GREEN: The universal sign for GO. Bull markets. Good vibes. Pure meme momentum. When the chart is green, life is good. Simple. SOLO: Your conviction. The moment you see the chart and know. You ride with the community, but the decision is yours alone. It’s also our home base: SOLANA.
We Ride Together Memes over memos, always. We ride SOLO with conviction, but we celebrate the green together. This is a community-first mission to keep the momentum rolling.
The Playbook is Open No secrets. No fluff. Just fast updates on X and a straightforward chart on Dexscreener. What you see is what you get.
Tokenomics et analyse de prix de GREENSOLO (GREENSOLO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GREENSOLO (GREENSOLO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GREENSOLO (GREENSOLO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GREENSOLO (GREENSOLO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GREENSOLO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GREENSOLO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GREENSOLO, explorez le prix en direct du token GREENSOLO !
Prévision du prix de GREENSOLO
Vous voulez savoir dans quelle direction GREENSOLO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GREENSOLO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.