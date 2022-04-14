Tokenomics de GreenZoneX (GZX)
Informations sur GreenZoneX (GZX)
GreenZone Foundation,LLc is a recycling company that rewards their customers a trc20 token GreenZoneX (gzx) . Revenue from recycling is put back into GZX to reward those that do their part in keeping our planet clean. We are doing our part to ensure the planet is clean and while demonstrating the power and efficiency of cryptocurrencies. GreenZoneX(GZX) is a way to not only integrate but also educate people as they venture into this new journey of financial independence through the potency of passive income off just recycling.
Tokenomics et analyse de prix de GreenZoneX (GZX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GreenZoneX (GZX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GreenZoneX (GZX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GreenZoneX (GZX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GZX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GZX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GZX, explorez le prix en direct du token GZX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.