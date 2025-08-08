Qu'est-ce que GrowSol (GRW)

GrowSol is an innovative token in the Solana network, aiming to redefine passive income in the ecosystem. By holding GrowSol tokens, users can effortlessly accumulate Solana (SOL), making it a valuable utility token. The Products and Apps around $GRW buyback the native coin, making it the first Sustainable Reward Token. GrowSol has set 5 key milestones to boost the Solana chain’s growth and support its ecosystem: - Release the custom Reward Token Typescript - Release of GrowBridge: Token Bridge & Swap Made Simple on Telegram - GrowTrade: A fast easy to use, Telegram-based bot - Will dive deep into AI. Biggest narrative of crypto right now - Something to look forward to for the long term-holders.

Ressource de GrowSol (GRW) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de GrowSol (GRW)

Comprendre la tokenomics de GrowSol (GRW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GRW !