Le prix de Guardian Golden Ball (GBT) est actuellement de 0.00621247 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GBT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Guardian Golden Ball (GBT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Guardian Golden Ball en USD était de $ +0.00014611.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Guardian Golden Ball en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Guardian Golden Ball en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Guardian Golden Ball en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00014611 +2.41% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Guardian Golden Ball (GBT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Guardian Golden Ball : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00606636$ 0.00606636 $ 0.00606636 Haut 24 h $ 0.0064948$ 0.0064948 $ 0.0064948 Sommet historique $ 0.0064948$ 0.0064948 $ 0.0064948 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) +2.41% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Guardian Golden Ball (GBT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :