Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.
Comprendre la tokenomics de Guardian Golden Ball (GBT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GBT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GBT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GBT, explorez le prix en direct du token GBT !
