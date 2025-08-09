Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GUARD en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GUARD.

Le prix de Guardian GUARD (GUARD) est actuellement de 0.04470918 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GUARD en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Guardian GUARD (GUARD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Guardian GUARD en USD était de $ +0.00025902.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Guardian GUARD en USD était de $ -0.0154827398.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Guardian GUARD en USD était de $ -0.0170620201.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Guardian GUARD en USD était de $ -0.02805122861885053.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00025902 +0.58% 30 jours $ -0.0154827398 -34.62% 60 jours $ -0.0170620201 -38.16% 90 jours $ -0.02805122861885053 -38.55%

Analyse de prix de Guardian GUARD (GUARD)

Découvrez la dernière analyse de prix de Guardian GUARD : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.04435182$ 0.04435182 $ 0.04435182 Haut 24 h $ 0.04496826$ 0.04496826 $ 0.04496826 Sommet historique $ 18.68$ 18.68 $ 18.68 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +0.58% Variation du prix (7 j) -6.78%

Informations de marché pour Guardian GUARD (GUARD)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :