Qu'est-ce que GuaridOS (GUDOS)

GuaridOS is a Web3 security and productivity suite built on top of Flux’s decentralized infrastructure. It combines encrypted communication, storage, identity, and financial tools into one unified platform. Users can access features such as secure mail, decentralized drive, calendar, authenticator, VPN, vault, password manager, payments, and chat — all designed with privacy and resilience in mind. By leveraging Flux nodes for compute and storage, GuaridOS eliminates reliance on centralized servers and reduces single points of failure. The project’s goal is to provide a censorship-resistant and privacy-first alternative to traditional digital services, giving individuals and organizations more control over their data and digital identity.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GuaridOS (GUDOS) Combien vaut GuaridOS (GUDOS) aujourd'hui ? Quel est le prix actuel de GUDOS à USD ? Quelle est la capitalisation boursière de GuaridOS ? Quelle est l'offre en circulation de GUDOS ? Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GUDOS ? Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GUDOS ? Quel est le volume de trading de GUDOS ? Est-ce que GUDOS va augmenter cette année ?

