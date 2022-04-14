Tokenomics de GuaridOS (GUDOS)
GuaridOS is a Web3 security and productivity suite built on top of Flux’s decentralized infrastructure. It combines encrypted communication, storage, identity, and financial tools into one unified platform. Users can access features such as secure mail, decentralized drive, calendar, authenticator, VPN, vault, password manager, payments, and chat — all designed with privacy and resilience in mind. By leveraging Flux nodes for compute and storage, GuaridOS eliminates reliance on centralized servers and reduces single points of failure. The project’s goal is to provide a censorship-resistant and privacy-first alternative to traditional digital services, giving individuals and organizations more control over their data and digital identity.
Tokenomics et analyse de prix de GuaridOS (GUDOS)
Tokenomics de GuaridOS (GUDOS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GuaridOS (GUDOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GUDOS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GUDOS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.