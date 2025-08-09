Qu'est-ce que Guzzler (GZLR)

GZLR is the official creator of customizable and operable nfts for your journey through the metaverse. The cars are nfts The wheels are nfts The body kits are nfts. The performance parts are nfts. Buy some rare wheels. Install them. Re-mint your nft. Create the most unique car in the metaverse. Get tired of your wheels? Take them off and sell them. Conquer single player with multiple accounts and sell your car creations. Stake your tokens to earn performance part nfts. Stake lots of tokens and open up a garage and sell performance parts nfts. Eventually go to another open world connect your wallet and drive around in your custom vehicle you have built for the metaverse using the Guzzler engine.

Ressource de Guzzler (GZLR) Site officiel

Tokenomics de Guzzler (GZLR)

Comprendre la tokenomics de Guzzler (GZLR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GZLR !