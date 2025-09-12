Qu'est-ce que Gyroscope (GYFI)

"Gyroscope is a decentralized protocol which allows the issuance of a fully-backed stablecoin with algorithmic price bounding and all-weather reserves: - A fully backed stablecoin: the Gyroscope stablecoin aims at a long-term reserve ratio of 100%, where every unit of stablecoin is backed by 1 USD worth of collateral. - An all-weather reserve: the reserve is a basket of protocol-controlled assets that jointly collateralize the issued stablecoin. Initially most assets will be other stablecoins. The reserve aims to diversify all risks in DeFi to the greatest extent possible. It considers more than just price risk, but also censorship, regulatory, counterparty, oracle and governance risks. - Algorithmic price bounding: Prices for minting and redeeming stablecoins are set algorithmically to balance the goal of maintaining a tight peg with the goal of long-term viability of the project in the face of short-term crises. "

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Gyroscope (GYFI) Site officiel

Prévision de prix de Gyroscope (USD)

Combien vaudra Gyroscope (GYFI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Gyroscope (GYFI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Gyroscope.

Consultez la prévision de prix de Gyroscope maintenant !

GYFI en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Gyroscope (GYFI)

Comprendre la tokenomics de Gyroscope (GYFI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GYFI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Gyroscope (GYFI) Combien vaut Gyroscope (GYFI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GYFI en USD est de 0.689192 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GYFI à USD ? $ 0.689192 . Consultez le Le prix actuel de GYFI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Gyroscope ? La capitalisation boursière de GYFI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GYFI ? L'offre en circulation de GYFI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GYFI ? GYFI a atteint un prix ATH de 4.07 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GYFI ? GYFI a vu un prix ATL de 0.482425 USD . Quel est le volume de trading de GYFI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GYFI est de -- USD . Est-ce que GYFI va augmenter cette année ? GYFI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GYFI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Gyroscope (GYFI)