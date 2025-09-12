Informations sur le prix de H2O Dao (H2O) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.03232164 Haut 24 h $ 0.03899336 Sommet historique $ 1.41 Prix le plus bas $ 0.03232164 Variation du prix (1 h) +4.04% Changement de prix (1J) -13.69% Variation du prix (7 j) -23.28%

Le prix en temps réel de H2O Dao (H2O) est de $0.03365129. Au cours des dernières 24 heures, H2O a évolué entre un minimum de $ 0.03232164 et un maximum de $ 0.03899336, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de H2O est $ 1.41, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03232164.

En termes de performance à court terme, H2O a évolué de +4.04% au cours de la dernière heure, -13.69% sur 24 heures et de -23.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour H2O Dao (H2O)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.65M$ 33.65M $ 33.65M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de H2O Dao est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de H2O est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.65M.