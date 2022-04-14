Tokenomics de Habibi (HABIBI)
Informations sur Habibi (HABIBI)
$HABIBI is the Official Project of the Habibiz NFT project led by NFT Ramo. A community born from wealth into wealth. Yallah!
The Habibiz are pioneers in the space being the first to implement the Whitelist Marketplace and running the Oil Tank which is an incubator for upcoming high potential projects that will have a % minting with our native token $OIL. Habibiz are a family, a group of degens from all ages & nationalities that have come together to find a safe place in the space to make tons of money as we are known as one of the best in the space with our alpha; Amazing culture, you are free to say and do whatever you want within limits & The strength of the community is shown with the constant 1-2% listings from both the Royals & Habibiz collections. We are also about giving back; Habibiz have many IRL stealth drops to charity all over. THE HABIBIZ is a 4,900-piece Animated NFT Collection with only 1% of the collection as Legendary NFTs with utilities such as daily $OIL generation , Alpha, Whitelist spots, and a family.
The ROYAL HABIBIZ The Royal Habibiz are a 312 Fully Animated 1/1 Collection on the ETH Blockchain that come with unlimited utilities such as:
12k $OIL a day Claim 400k $OIL worth of WLs a month after being staked for 30 days REVIVE THE DEAD: You can mint back 1 Habibi every month with x number of $OIL IRL Discounts, Our Partner the last hopium is giving the royals unlimited-use discounts at 14 Five star hotels Worldwirde.
Tokenomics et analyse de prix de Habibi (HABIBI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Habibi (HABIBI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Habibi (HABIBI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Habibi (HABIBI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HABIBI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HABIBI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HABIBI, explorez le prix en direct du token HABIBI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.