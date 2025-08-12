Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HBR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HBR.

Le prix de Harbor (HBR) est actuellement de 0.00003904 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HBR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Harbor (HBR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Harbor en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Harbor en USD était de $ +0.0000013420.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Harbor en USD était de $ +0.0000016159.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Harbor en USD était de $ -0.0007049409729210223.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -1.54% 30 jours $ +0.0000013420 +3.44% 60 jours $ +0.0000016159 +4.14% 90 jours $ -0.0007049409729210223 -94.75%

Analyse de prix de Harbor (HBR)

Découvrez la dernière analyse de prix de Harbor : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00003851$ 0.00003851 $ 0.00003851 Haut 24 h $ 0.00003965$ 0.00003965 $ 0.00003965 Sommet historique $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Variation du prix (1 h) -0.73% Changement de prix (1J) -1.54% Variation du prix (7 j) +2.74%

Informations de marché pour Harbor (HBR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :