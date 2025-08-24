Informations sur le prix de hardwAIre DAO (HARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001272 Haut 24 h $ 0.00001961 Sommet historique $ 0.00198511 Prix le plus bas $ 0.00000818 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -31.19% Variation du prix (7 j) -42.08%

Le prix en temps réel de hardwAIre DAO (HARD) est de $0.00001349. Au cours des dernières 24 heures, HARD a évolué entre un minimum de $ 0.00001272 et un maximum de $ 0.00001961, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HARD est $ 0.00198511, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000818.

En termes de performance à court terme, HARD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -31.19% sur 24 heures et de -42.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour hardwAIre DAO (HARD)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.84K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de hardwAIre DAO est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HARD est de 0.00, avec une offre totale de 1100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.84K.