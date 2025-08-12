Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HDL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HDL.

Le prix de Headline (HDL) est actuellement de 0.00229316 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HDL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Headline (HDL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Headline en USD était de $ -0.000337455669435403.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Headline en USD était de $ -0.0003111331.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Headline en USD était de $ +0.0001036214.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Headline en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000337455669435403 -12.82% 30 jours $ -0.0003111331 -13.56% 60 jours $ +0.0001036214 +4.52% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Headline (HDL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Headline : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00225873$ 0.00225873 $ 0.00225873 Haut 24 h $ 0.002633$ 0.002633 $ 0.002633 Sommet historique $ 0.092565$ 0.092565 $ 0.092565 Variation du prix (1 h) -0.96% Changement de prix (1J) -12.82% Variation du prix (7 j) -10.71%

Informations de marché pour Headline (HDL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :