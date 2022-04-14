Tokenomics de Healthmedi (HMD)
Informations sur Healthmedi (HMD)
Healthmedi is a blockchain-based global medical tourism plastic surgery platform. Healthmedi has abundant experience and infrastructure in medical management and medical tourism business. 350 plastic surgery contracts. HMD coin payment service implemented in many hospitals. Attracting medical tourists through youtube bbeutv video content. HMD payment service without currency exchange for foreign patients. Based on the plastic surgery o2o service quid app, we are creating a coin ecosystem where patients and hospitals can receive compensation and profits together.
Tokenomics et analyse de prix de Healthmedi (HMD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Healthmedi (HMD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Healthmedi (HMD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Healthmedi (HMD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HMD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HMD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HMD, explorez le prix en direct du token HMD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.