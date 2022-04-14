Tokenomics de Hectic Turkey (HECT)
Informations sur Hectic Turkey (HECT)
What is the project about? Hectic Turkey is a Crypto Memecoin utility token attributed to the utter hecticness of the Hectic Turkey with automated buy-back & burns leading to everlasting price appreciation of the $HECT token.
What makes your project unique? The World’s First Next Generation Memecoin with Utility. Hectic Turkey is an everlasting buy-back & burn crypto protocol which buys back & burns tokens via every Pancake Swap trade automatically. Burning tokens reduces the supply and over time, your $HECT tokens become more valuable through greater scarcity. Just hold $HECT tokens in your wallet and watch as your crypto $HECT increases in value!
History of your project. Launched on March 2024 and has done more than $900k in volume, 700+ holders and 2000+ transactions on the Binance Smart Chain Network
What’s next for your project? HECT's Future plans include a marketing campaign followed by airdrops for the community and others which can be viewed on our roadmap which can be seen on our website including further expansion and acquisitions into 2025.
What can your token be used for? The Token can be used for Trading and ownership rights to dividend payouts from our future project expansions.
Tokenomics et analyse de prix de Hectic Turkey (HECT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hectic Turkey (HECT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hectic Turkey (HECT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hectic Turkey (HECT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HECT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HECT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HECT, explorez le prix en direct du token HECT !
Prévision du prix de HECT
Vous voulez savoir dans quelle direction HECT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de HECT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.