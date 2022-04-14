Tokenomics de Hedron (HDRN)
Informations sur Hedron (HDRN)
What is Hedron?
Hedron (HDRN) is a collection of smart contracts that live on the Ethereum and PulseChain blockchain(s). Hedron builds on top of HEX to allow stakers to mint and borrow HDRN tokens against their active HEX stakes. Hedron also allows stakers to trade their HEX stakes as NFT tokens on any compatible NFT marketplace. Hedron has no admin keys and no kill switches. Just like HEX, Hedron is completely decentralized with zero counterparty risk.
How do i get HDRN? Hedron analyzes a HEX stake and allows the staker to mint or borrow HDRN based on the amount of shares allocated to their stakes. If a staker emergency unstakes or otherwise ends their stake before minting their HDRN, they will no longer be able to mint HDRN against those stakes. Instanced (HSI) HEX stakes with active HDRN advances cannot End Stake until the advance is paid in full (Good Accounting can still be used).The maximum amount of mintable or borrowable days is equal to the full term of the stake.
How does HDRN supply relate to the HEX share price? HDRN is an inflationary token. Because the HEX share price only increases over time, HEX stakes will continually have less shares allocated to them. The net effect of this is that as the HEX share price increases, the amount of mintable HDRN will decrease. This is a similar in effect to how ""minable"" cryptocurrencies increase difficulty over time.
Tokenomics et analyse de prix de Hedron (HDRN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hedron (HDRN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hedron (HDRN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hedron (HDRN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HDRN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HDRN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HDRN, explorez le prix en direct du token HDRN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.