Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de YVHEGIC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de YVHEGIC.

Le prix de HEGIC yVault (YVHEGIC) est actuellement de 0.03826337 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de YVHEGIC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de HEGIC yVault (YVHEGIC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de HEGIC yVault en USD était de $ +0.0017095.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de HEGIC yVault en USD était de $ +0.0040973641.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de HEGIC yVault en USD était de $ +0.0068484697.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de HEGIC yVault en USD était de $ +0.00582228068912542.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.0017095 +4.69% 30 jours $ +0.0040973641 +10.71% 60 jours $ +0.0068484697 +17.90% 90 jours $ +0.00582228068912542 +17.95%

Analyse de prix de HEGIC yVault (YVHEGIC)

Découvrez la dernière analyse de prix de HEGIC yVault : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03642055$ 0.03642055 $ 0.03642055 Haut 24 h $ 0.03939828$ 0.03939828 $ 0.03939828 Sommet historique $ 0.04989429$ 0.04989429 $ 0.04989429 Variation du prix (1 h) +0.35% Changement de prix (1J) +4.69% Variation du prix (7 j) +9.53%

Informations de marché pour HEGIC yVault (YVHEGIC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :