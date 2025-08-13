Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HF en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HF.

Le prix de HF RealX (HF) est actuellement de 0.01635849 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HF en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de HF RealX (HF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de HF RealX en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de HF RealX en USD était de $ -0.0007966960.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de HF RealX en USD était de $ -0.0134800141.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de HF RealX en USD était de $ -0.039030206035903975.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.00% 30 jours $ -0.0007966960 -4.87% 60 jours $ -0.0134800141 -82.40% 90 jours $ -0.039030206035903975 -70.46%

Analyse de prix de HF RealX (HF)

Découvrez la dernière analyse de prix de HF RealX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01599206$ 0.01599206 $ 0.01599206 Haut 24 h $ 0.01669825$ 0.01669825 $ 0.01669825 Sommet historique $ 0.094278$ 0.094278 $ 0.094278 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) +15.80%

Informations de marché pour HF RealX (HF)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :