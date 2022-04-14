Découvrez les informations clés sur hiveWater (HIVEWATER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur hiveWater (HIVEWATER)

hiveWater provides scalable & sustainable liquidity for 1Hive's Honey token by serving as a proxy token for liquidity between Honey and other assets.

The token is managed by the hiveWater garden, a DAO governed by HNY<>hiveWater liquidity pool tokens on Honeyswap.

Site officiel : https://gardensdao.eth.limo/