Découvrez les informations clés sur Hocus Pocus Finance (HOC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Hocus Pocus Finance (HOC)

Hocus Pocus is a flexible staking protocol on the PulseChain network, enabling users to enhance their yield in terms of percentages and duration.

At the core of this initiative lies the Hocus Pocus Aether, a robust smart contract responsible for overseeing the entire platform. The Aether is supported by three contracts: the Hocus Pocus Token, the Hocus Pocus Cauldron NFT, and the Hocus Pocus Booster NFT. The Hocus Pocus Token functions as the platform's native currency, serving as the backbone of the entire system.

Hocus Pocus also serves as the backbone for PulseMarket, one of the top marketplaces on the PulseChain network, and acts as the backbone for various farming pools.

Site officiel : https://www.hocuspocus.finance Livre blanc : https://documentation.hocuspocus.finance/hocuspocuspaper.pdf